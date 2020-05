Nel corso della lunga carriera di Peter Crouch, ex attaccante di Liverpool e Tottenham, non sono mancate le squadre interessate o comunque accostate al calciatore. Dall'anno scorso, Crouch ha chiuso la carriera dopo un'ultima parentesi con il Burnley, e oggi, raccontando alcuni retroscena di mercato, ha svelato anche l'interesse delle due squadre genovesi, la Sampdoria e il Genoa.



"​C’erano alcune offerte. Il Sydney FC si è avvicinato alla fine della mia carriera. Mi piaceva l’idea di andare in Australia, ma non si è mai concretizzata" ha raccontato al Daily Mail. "Quando ero a Liverpool, il Villarreal era interessato e Pepe Reina mi disse che sarebbe stata una buona mossa: forse sapeva che Fernando Torres stava arrivando. Sampdoria e Genoa sono state entrambe possibilità ad un certo punto, così come il DC United" ha poi concluso Crouch.