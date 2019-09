"Squadra che vince non si cambia, ma qualche piccolo correttivo (forzato) si può pure apportare". Deve essere più o meno questo il pensiero ricorrente di mister Di Francesco alla vigilia di Fiorentina-Sampdoria. L'allenatore blucerchiato sembra intenzionato a riconfermare l'assetto tattico visto contro il Torino, ma dovrà fare a meno di alcuni protagonisti della sfida di domenica.



Un forfait quasi certo è quello di Alex Ferrari, che è uscito dal campo malconcio per un problema muscolare agli adduttori. Ieri il centrale si è allenato a parte, a sostituirlo dovrebbe essere Murillo con Colley e Bereszynski confermati nella linea a tre. Verrà riproposto in blocco anche il centrocampo, ossia Depaoli e Murru sulle corsie e la coppia centrale composta da Ekdal e Vieira, anche se sono in aumento pure le quotazioni di Linetty, rimasto a riposo contro il Torino e entrato in campo soltanto nel finale. Potrebbe alternarsi con Vieira.



Più difficile invece decifrare l'attacco: sia Quagliarella che Gabbiadini hanno lasciato anzitempo il terreno di gioco, Di Francesco valuterà le loro condizioni muscolari e deciderà se rischiare entrambi, o se invece concedere un po' di riposo ad almeno uno dei due attaccanti. Ovviamente il mister terrà conto anche dell'impegno di sabato con l'Inter. Dubbio pure sulla trequarti: Rigoni non ha impressionato, l'argentino potrebbe lasciare spazio a uno tra Caprari e Ramirez. L'ex Zenit potrebbe anche slittare in attacco, a sostegno dell'unica punta, facendo rifiatare Gabbiadini o Quagliarella. Le ultime valutazioni comunque Di Francesco le farà dal ritiro di Coverciano, dove la Samp preparerà le ultime mosse anti-viola.