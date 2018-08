La Sampdoria ha organizzato da tempo un progetto Next Generation, che prevede la creazione di poli in giro per l'Italia in modo da formare nuovi giocatori sotto l'egida blucerchiata. Ieri mattina, a Farra d'Isonzo in provincia di Gorizia è stato inaugurato il nuovo Centro Tecnico di riferimento per il nord est.



Il patron doriano Massimo Ferrero, in tribuna alla Dacia Arena per Udinese-Samp, considerando la vicinanza tra lo stadio di Udine e il nuovo centro blucerchiato ha approfittato per presenziare all'inaugurazione insieme alle istituzioni della zona e alla dirigenza della Pro Farra, la nuova squadra affiliata alla Samp: "Avete la fortuna di indossare quella che è la maglia più bella del mondo. Siatene orgogliosi, come lo sono io che tutt’ora mi emoziono ogni giorno a essere presidente della Sampdoria" ha detto il presidente, come riporta Il Piccolo. "Un club che è qualcosa in più che una semplice società sportiva, e lo dimostra proprio il progetto Next Generation, che non vuole necessariamente scoprire dei campioni, ma tenere i giovani lontano dalla strada e dalle tentazioni"



L'obiettivo della Samp non è solo quello di fare scouting: "Scovare dei talenti sarebbe meraviglioso, questo sport ne ha bisogno. Ma non tutti possono diventare dei fuoriclasse" conferma Ferrero. "Alle mamme dico: lasciate divertire questi bambini. Se il vostro ragazzo è un predestinato, diventerà un campione. Altrimenti lasciatelo studiare. Noi siamo qui soltanto per aiutare i vostri giovani a crescere",