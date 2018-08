Udinese- Sampdoria 1-0



Audero 5,5 Uscite spericolate, incolpevole su De Paul.



Bereszynski 5 Non bene in occasione del gol di De Paul: l’argentino è libero di controllare e calciare



Andersen 5 Sul gol metà della colpa è anche sua.



Colley 5,5 L’impostazione con i piedi è certamente carente.



Murru 5 In fase di spinta non lo si vede praticamente mai. In difficoltà in ripiegamento.



Linetty 6 Nel primo tempo tanto movimento ma poca sostanza. A un passo dal gol dell’1-1 per ben due volte nella ripresa.



Barreto 4,5 Diversi gli errori in fase di impostazione, poco presente in fase di rottura.



Jankto 5,5 La morsa dei centrocampisti bianconeri non gli permette nemmeno di respirare (dal 24′ s.t. Ekdal 6 Fa schermo davanti alla difesa).



Ramirez 4,5 Prestazione da matita rossa: evanescente (dal 13′ s.t. Saponara 6,5 Tenta di dare più brio alla trequarti dialogando con i compagni: esordio incoraggiante).



Quagliarella 5 Esce senza alcuna occasione da gol (dal 27′ s.t. Kownacki 6 Entra con voglia ma non incide sul risultato).



Defrel 5,5 Cresce col passare dei minuti.



@ChriMasotti