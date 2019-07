Non c'è solo il Palermo nei sogni di Massimo Ferrero. Nonostante il viaggio in Sicilia, durante il quale il presidente della Sampdoria ha ribadito il suo interesse per la società rosanero, il Viperetta ragiona anche su altri tavoli pur di rimanere nel mondo del calcio. L'imprenditore romano in questi giorni avrebbe anche sondato la disponibilità del Livorno, contattando telefonicamente Aldo Spinelli.



Secondo Il Secolo XIX resterebbe in attesa il gruppo rappresentato da Gianluca Vialli, che si è avvicinato alle richieste di Ferrero con l'ultima offerta presentata e starebbe limando gli ultimi dettagli, in modo tale da concludere definitivamente la trattativa. Nel frattempo però Vialli dovrebbe guardarsi dall'ultimo, disperato tentativo di Aquilor, fondo inglese che rappresenta alcuni investitori.



Dopo aver terminato la due diligence, Aquilor starebbe perfezionando un'offerta da presentare a Ferrero in questi giorni. Dopo aver ricevuto la proposta del gruppo inglese, il Viperetta potrà prendere la sua decisione definitiva in merito al futuro della Samp.