Giornata campale per la Sampdoria, attesa dall'assemblea degli azionisti che potrebbe sancire importanti rivoluzioni a livello di organigramma? Non secondo Massimo Ferrero. Il presidente blucerchiato ha smentito ogni possibile ribaltone nella mattinata che dovrebbe segnare l'addio dell'avvocato Antonio Romei e l'ingresso di un nuovo amministratore delegato nell'organigramma societario.



"Non succederà niente, non capisco perché tutte queste agitazioni" ha detto il Viperetta a Il Secolo XIX. Secondo il quotidiano comunque dovrebbe trattarsi di pretattica, dal momento che l'assemblea potrebbe stabilire novità importanti a livello societario. La riunione è in programma alle 13, e in caso dovesse servire una nuova convocazione, andrebbe in agenda il 2 gennaio.