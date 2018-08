La tragedia di Genova tocca anche il mondo del calcio. La Sampdoria, che domenica dovrebbe ospitare al Ferraris la Fiorentina in una gara delle 20.30, ha chiesto il rinvio della gara. Come riporta Sky Sport, il presidente del club blucerchiato ha fatto una richiesta formale alla Lega per rinviare la partita casalinga contro la Viola. La Lega risponderà tra oggi e domani sull'eventuale rinvio.



PAROLE DI CRISCITO - Dall'altra parte di Genova, quella tinta di rossoblù, Criscito fa sentire la sua voce: "Sono atterrato a Genova alle 11.20 da Parigi, per fortuna non avevo bagagli, ho preso la macchina e sono andato a casa. Sono passato sul ponte poco prima del crollo ed è stata davvero questione di minuti, sono stato fortunato. Come capitano del Genoa sono vicino alle famiglie delle vittime, insieme a tutta la squadra. Faremo qualcosa, Genova è una città bellissima e dobbiamo restare uniti. Un messaggio alla città? Bisogna essere forti e guardare avanti, purtroppo 30 persone non ci sono più. Voglio restare in contatto con le famiglie delle vittime".