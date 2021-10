Nel corso della settimana appena conclusa il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero si è spesso fatto vedere a Bogliasco, per seguire gli allenamenti in vista della sfida con l'Udinese di oggi. E anche ieri, il Viperetta era presente alla rifinitura.



I rapporti con il pubblico genovese, però, è ormai ai minimi termini da qualche tempo e i tifosi doriani non perdono occasione per far sapere il loro pensiero all'imprenditore romano. Al momento di lasciare in auto il centro sportivo, riporta Il Secolo XIX, il numero uno blucerchiato è stato contestato da un gruppo di sostenitori doriani, saliti al Mugnaini per appendere lo striscione 'Forza ragazzi' di incitamento alla squadra. Non è il primo episodio di questo tipo: la contestazione al Viperetta prosegue da tempo, anche con striscioni e, con il ritorno del pubblico allo stadio, frequentemente si alzano cori contro Ferrero.