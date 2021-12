L'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è uscito dal carcere di San Vittore, dove si trovava dallo scorso 6 dicembre dopo l'arresto andato in scena di prima mattina a Milano. Il Viperetta nei giorni scorsi aveva chiesto un'attenuazione della misura di custodia in carcere, in modo tale da poter passare le feste in famiglia.



I legali dell'imprenditore avevano presentato al Tribunale del Riesame di Catanzaro una richiesta per la concessione quantomeno dei domiciliari, e la giustizia pare aver dato esito favorevole. A Ferrero verrà concesso di tornare a Roma.