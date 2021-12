Nuova contestazione da parte dei tifosi dellanei confronti dell’ex presidente blucerchiato Edoardo. Questa volta, il messaggio lanciato dai sostenitori doriani è stato duplice. Stamattina è stato rinvenuto uno striscione in via di Francia, a Genova Sampierdarena, probabilmente affisso nella notte dall’eloquente contenuto “", corredato da un insulto per il numero uno di Erg.Non è stato l’unico segnale nei confronti di Garrone perché è stato anche scaricata unadavanti al cancello della villa di via Dodecaneso, a Genova Albaro, casa dell’ex presidente e della sua famiglia. Nei giorni scorsi era già stata organizzata una contestazione , basata sullo slogan "Garrone non farai vita", sempre davanti alla casa dell’imprenditore.