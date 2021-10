Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha sempre ribadito la paternità della sua scelta in merito all'allenatore Roberto D'Aversa. Il tecnico blucerchiato è stato scelto dal Viperetta, che spesso ha ricordato e ribadito il suo desiderio di prendersi onori (e di conseguenza, anche oneri) per le decisioni societarie.



Anche per questo motivo Ferrero ha deciso di difendere ancora il tecnico, nonostante la sconfitta con il Torino. L'imprenditore romano ha rilasciato a Il Secolo XIX un breve commento sulla questione, ribadendo la fiducia nel mister. "​Avanti con D’Aversa, la squadra si prenda le sue responsabilità" ha detto. La scelta del ritiro va in questa direzione. La partita con il Bologna, in questo senso, sarà decisiva. Se perde, D'Aversa salta, in caso di successo invece respirerebbe ancora, ma il bilancio resta comunque piuttosto povero.