Nel pre-partita di Italia-Ucraina, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è intervenuto a Rai Sport: "Ormai mi sento molto genovese. Noi del calcio, la Figc, la Lega Serie A, siamo tutti felici di poter giocare qui a Genova: possiamo dare un'ora e mezza di spettacolo, ma le ferite qui sono troppo grandi, basta fare propaganda su questo ponte. Le istituzioni non devono abbandonarci. Nuove elezioni in Figc? Gravina sarà il presidente, finalmente c'è coesione per una persona perbene: dovrà fare due anni in cui dovrà cambiare diverse cose, bisogna riportare la gente allo stadio. La Samp è una grande realtà del nostro calcio. All'era di Sarri a Napoli, tutti pensavano a Giampaolo, ma lui si è fidanzato con me: con me più si sta e più ci si vuole stare. Mancini? Lo ringrazio, è venuto da noi a vedere le strutture, è stato nostro ospite e sono contento che sia lui a guidare la Nazionale. Cerchiamo di far giocare di più questi ragazzi, chiudiamo il campionato prima: non si può lavorare solo durante la sosta".