Massimo Ferrero ieri non è stato impegnato soltanto dall’evitare la possibile contestazione nei suoi confronti da parte dei tifosi della Sampdoria. Il Viperetta infatti ha avuto anche un incontro con il direttore sportivo Carlo Osti e il responsabile dello scouting Riccardo Pecini, per fare il punto sui prossimi movimenti della Sampdoria.



Il patron blucerchiato è particolarmente attivo anche perché, scrive Il Secolo XIX, è intento a realizzare il consueto monte di plusvalenze per gestire la Sampdoria, confrontandosi anche con la riduzione del monte ingaggi. A complicare la situazione ci sarebbe anche la questione Covid, che ha fatto diminuire i prezzi di mercato.



Ieri sera il Viperetta ha cenato a Recco, oggi potrebbe passare dal Mugnaini per salutare la squadra ma in programma per il patron c’è anche la prima riunione del Consiglio di Amministrazione. Si terrà in videoconferenza, e all’ordine del giorno è stata fissata l’attribuzione delle deleghe. Il quotidiano ricorda anche che, nella riunione dello scorso 6 agosto, è emersa la motivazione della rivoluzione a livello di CdA: “Si è reso evidente negli ultimi tempi come le vicissitudini sociali rendano opportuno un cambio di governance, nella volontà di riportare la Sampdoria a livelli adeguati al suo nome”.