Il rinnovo di Claudio Ranieri non sembra essere l'unica preoccupazione del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Il Viperetta, atteso in questi giorni da alcuni incontri con il tecnico blucerchiato, è stato 'pizzicato' anche a Milano, per un incontro di grande importanza.



L'indiscrezione raccolta da Primocanale racconta infatti di un incontro andato in scena nel capoluogo, in un prestigioso ristorante del centro, da 'Berti' in via Francesco Algarotti, tra il Viperetta e Dejan Stankovic, candidato numero uno alla panchina doriana in caso di addio di Ranieri.

Secondo le indiscrezioni, l'ex centrocampista dell'Inter, attuale tecnico della Stella Rossa, sarebbe il candidato numero uno alla panchina della Samp. La pista rinnovo per Ranieri sarebbe complicata dal fatto che il tecnico accetterebbe una riduzione dell'ingaggio, a fronte di un contratto biennale. La prospettiva però non sembra entusiasmare la Samp, che si starebbe quindi guardando attorno.