E' un Massimo Ferrero molto nervoso, quello che è stato visto ieri all'uscita del Ferraris dopo la rovinosa sconfitta rimediata dalla Sampdoria per mano della Fiorentina. Il patron blucerchiato, oggetto di cori all'intervallo e dopo la partita, ha seguito la gara da uno Sky Box e ha lasciato l'impianto genovese con dieci minuti di anticipo rispetto al fischio finale, uscendo dal lato tribuna.



Fuori dall'impianto genovese però il Viperetta sarebbe stato insultato da un tifoso, e Ferrero avrebbe risposto secondo Il Secolo XIX con un accenno di reazione fisica. L'imprenditore sarebbe stato immediatamente bloccato dai collaboratori che lo accompagnano sempre, assieme alla Digos, poi si sarebbe diretto verso l'aeroporto per imbarcarsi su un volo per Roma dove casualmente era presente anche Claudio Ranieri. Nel frattempo, questa mattina era in programma una videoconferenza del dimissionario CdA, passaggio obbligato per convocare l'assemblea che avrà il compito di nominare il nuovo consiglio.



Difficile che del nuovo direttivo faccia parte l'avvocato Romei, anche dopo le dichiarazioni rilasciate ieri dall'avvocato. La rottura con Ferrero pare totale, ma a interrompersi potrebbe essere non solo il rapporto tra la Samp e l'avvocato, bensì anche quello tra Romei e lo stesso Ferrero, cliente del professionista romano.