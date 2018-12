Massimonegli ultimi tempi si sente mediaticamente sotto attacco, e con lui la. Il club blucerchiato non dovrebbe essere interessato dalla vicenda giudiziaria che coinvolge il patron doriano e la Guardia di Finanza, ma nonostante ciò il Viperetta ha deciso di registrare un videomessaggio, diffuso poi dal canale Youtube della Sampdoria, in cui ha parlato di diverse tematiche.Ovviamente si parte dalla gara con la Lazio, ma si scivola subito sull'attualità: "Il goal di Saponara è stata una grande emozione.perchè credo nella magistratura. Posso solo dire che sono dispiaciuto ed amareggiato per le notizie uscite, ci rimane male il lettore, ma ci sono rimasto male soprattutto io perchè quelle notizie cancellano tutto il lavoro che ho fatto qui in cinque anni".Ferrero poi annuncia novità 'gustose': ". Come voi sapete sono due anni che stiamo ristrutturando tutto il gruppo, la Samp è separata dalla ristrutturazione romana, non c'entra niente, su Roma fanno il cinema, qui facciamo sport. Nessuno di noi si permetterà mai di fare qualcosa che non sia nelle norme della legalità".Il presidente della Samp ha poi ulteriormente specificato a Il Secolo XIX la sua intenzione di rimanere in sella alla guida del club: "Io fare un passo indietro sulla presidenza?. Cambierà qualche consigliere, per sapere di più dovete solo aspettare pochi giorni". Attualmente il CDA è composto dalla figlia Vanessa, vicepresidente, dal nipote Giorgio e dal manager Andrea Diamanti, entrambi consiglieri