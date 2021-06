La Sampdoria, oltre ad una figura in grado di sostituire Riccardo Pecini, deve capire come risolvere la situazione Osti. Massimo Ferrero nel frattempo non molla Daniele Faggiano, anzi, il Viperetta pare intenzionato a portare in società ad ogni costo l'ex Genoa. Faggiano viene considerato molto capace nel vendere calciatori, e quindi funzionale al progetto plusvalenze.

Secondo Il Secolo XIX l'eventuale arrivo di Faggiano non andrebbe a confliggere con il rinnovo di Carlo Osti.



L'attuale ds infatti andrebbe a ricoprire un nuovo ruolo, quello di direttore generale. Il nodo, per l'ex rossoblù, è l'alto ingaggio ancora in essere con Preziosi, vicino ai 720mila euro a stagione. Il problema quindi non sarebbe liberarsi dal Grifone, dal momento che il patron del Genoa e il collega doriano sono in ottimi rapporti, quanto piuttosto trovare l'accordo economico.