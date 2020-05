Oltre ai dubbi sul futuro della Sampdoria, anche Massimo Ferrero imprenditore dovrà affrontare un periodo piuttosto complesso durante la fase di ripartenza post Covid. Il Viperetta e la sua famiglia infatti stanno portando avanti le procedure concorsuali relative alla Farvem, la società di proprietà del romano che si occupa del ramo immobiliare, e pure della Eleven Finance, dedicata ai cinema. Su entrambe le società di Ferrero pendono infatti delle istanze di fallimento, di cui il presidente blucerchiato dovrà occuparsi a breve.



Il Tribunale fallimentare di Roma è stato chiuso per un paio di mesi a causa dell’emergenza sanitaria, e tutte le attività processuali sono state spostate più avanti. Sia per Farvem che per Eleven Finance gli avvocati dei Ferrero, riporta Il Secolo XIX, hanno già depositato istanza di proroga per ulteriori due mesi, come comunicato nella quarta relazione periodica, e a questo punto attendono il parere dei commissari.



Ciò significa che la vicenda potrebbe slittare a settembre, o addirittura anche più avanti. Nel frattempo sembra tramontata un’altra idea imprenditoriale di Ferrero, ossia il rilancio dello storico multisala Fulgor a Firenze con annessa costruzione di hotel. Il Viperetta doveva depositare un milione di euro di caparra da dicembre 2017, su un totale di 6 milioni e 250mila euro, ma l’acconto non è mai stato versato.