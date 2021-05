In casa Sampdoria sembrano esserci due anime da mettere d'accordo. Una è quella del direttore Osti, che spinge per un allenatore d'esperienza per sostituire Ranieri. L'opinione del presidente blucerchiato Massimo Ferrero, invece, sembra essere un'altra, ossia quella di affidare la panchina ad un giovane allenatore emergente.



Secondo La Repubblica i profili maggiormente seguiti in questo momento Maresca, Zanetti e Dionisi. Tutti e tre riscuoterebbero il gradimento di Ferrero, ma presentano tutti delle difficoltà. Maresca viene seguito dal Girona, in Spagna, e non è esclusa neppure una sua permanenza al Manchester. Su Zanetti, in corsa per la Serie A con il Venezia, e il mister dell'Empoli Dionisi invece ha messo gli occhi con prepotenza pure il Sassuolo.