L'intenzione della Sampdoria sembra ben definita. Il club blucerchiato non ha fretta di scegliere il nuovo allenatore, dopo l'addio di Claudio Ranieri. Questa, almeno, è l'indicazione del presidente della società genovese Massimo Ferrero.



Il Viperetta ha commentato così la caccia al nuovo allenatore blucerchiato: "​Non c’è tutta questa fretta, guardate quante squadre devono ancora decidere il proprio tecnico" ha detto a Il Secolo XIX. "Visto che non possiamo permetterci di sbagliare vogliamo sviscerare al meglio ogni opzione". Ferrero quindi non sembra avvertire la pressione di scegliere il tecnico a breve, anzi spera che dal valzer delle panchine possa uscire un'occasione interessante per la Samp.