Luglio intenso per il presidente dellaMassimo, chiamato a rispettare alcune scadenze significative in particolare sul fronte delle sue aziende. Il suo commercialista Gianluca Vidal e il suo avvocato Luca Ponti stanno preparando la proposta e la documentazione relative al piano di rientro per le procedure concorsuali di, le due aziende di famiglia su cui pende istanza di fallimento e su cui il tribunale di Roma dovrà esprimersi il 24 luglio.Nella sesta relazione periodica di Farvem, la sua società operante nel ramo industriale, vengono illustrati i parametri della proposta di concordato che Ferrero ha intenzione di avanzare, necessariamente assistiti “”. I passaggi, in sostanza, saranno due: il primo prevede che una società slegata dalla famiglia Ferrero costituisca nei prossimi giorni “in garanzia le quote di una società a responsabilità limitata il cui patrimonio è oggetto di valutazione affidata a Deloitte”, ossia una delle principali aziende mondiali di revisione, che quindi le darà un valore ufficiale, oppure costituendo un trust, cioè uno schermo al quale verrà affidato un patrimonio, amministrato da terzi in base alle linee guida di Ferrero, e che diventerà nel breve termine (12 mesi) oggetto di ‘cessione sul mercato’.A quel punto,il piano auspica di riuscire a mettere a disposizione di Farvem le somme necessarie per “per fornire la finanza esterna ipotizzata per la soluzione concordataria”. In soldoni, la famiglia Ferrero metterà a garanzia della situazione debitoria di Farvem un patrimonio, non connesso alle proprietà coinvolte nei concordati, da svariati milioni di euro, con il progetto di venderlo entro un anno in modo da risanare le aziende. Secondo Il Secolo XIX potrebbero essere. La proposta comunque dovrà essere approvata da un giudice delegato e dall’assemblea dei creditori.