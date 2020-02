Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è alle prese con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della società blucerchiata, interamente decaduto dopo le dimissioni di Fiorentino. Nei giorni scorsi si era parlato di un CdA in programma il 6 marzo, ma i tempi potrebbero ulteriormente accorciarsi.



Secondo Il Secolo XIX il Viperetta starebbe riflettendo se chiamare già nel corso della prossima settimana ​i vecchi consiglieri, organizzando un preliminare prima della nuova governance. Dovrebbero essere presenti tutti i membri del CdA decaduto al di fuori logicamente di Fiorentino, ossia Romei, Tognozzi, Praga, Repetto e Invernizzi, per confrontarsi con Ferrero.



L'obiettivo sarebbe quello di capire le idee di Ferrero per la Samp, e il piano di ristrutturazione delle sue aziende. Per il momento la Sampdoria resta al di fuori dei problemi di carattere economico del Viperetta, ma le difficoltà potrebbero prima o poi interessare anche la società di Corte Lambruschini.