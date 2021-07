La Sampdoria in questi giorni si è ritrovata per il ritiro ma il suo presidente, Massimo Ferrero, prossimamente non raggiungerà la squadra a Genova . Il Viperetta non incontrerà la formazione blucerchiata per la prima parte di test fisici e atletici in quel di Bogliasco.



Secondo Il Secolo XIX Ferrero ha annunciato soltanto una visita a Ponte di Legno, sede del ritiro blucerchiato. La Samp partirà per la Val Camonica giovedì, resterà lì sino al 30 luglio e verrà raggiunta dal patron romano