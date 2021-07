C’è un giocatore, in casa Sampdoria, che ormai da un paio di stagioni complica i mercato blucerchiato. Si tratta del difensore Jeison Murillo, acquistato a suo tempo da Corte Lambruschini versando 13 milioni dal Valencia, e ormai spedito da un paio di stagioni in prestito in Liga. Il futuro del colombiano oggi è incerto, e la Samp dovrà ragionare su di esso.



Murillo probabilmente raggiungerà la Sampdoria in ritiro, ma si tratterà di una soluzione temporanea. Salvo colpi di scena, oggi impossibili da immaginare, verrà ceduto ad una delle squadre intente a monitorarlo. L’ex Inter è conteso da due club spagnoli in cui ha militato in passato, ossia Celta Vigo e Valencia, ma attenzione anche al corteggiamento del Galatasaray, un’altra società in passato accostata al centrale classe ’92.