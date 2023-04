Ieri, non pubblicizzato, è andato in scena a Milano un incontro plenario per la cessione della. Intorno al tavolo si sono seduti gli, Pwc e Lazard, ildella Sampdoria (ad eccezione di Marco Lanna, collegato da remoto) e il trustee Gianluca. Alla riunione però era presente a sorpresa anche il proprietario del club, ossia Massimo. La presenza dell'azionista di maggioranza non era stata annunciata, l'imprenditore romano si è presentato insieme al commercialista Vidal.- Ferrero ha finalmente ottenuto l'incontro con il CdA, con cui aveva avuto parecchie frizioni a causa della questione biglietti e di altre tematiche legate alla gestione del club. Subito prima, il Viperetta si era a lungo confrontato con il trustee Vidal.- Durante l'incontro sono emersi anche numerosi aspetti legati alla vicenda della cessione del club. Un retroscena riguarda la questione bond, aperto per volontà di Ferrero stesso tramite la mediazione di Banca Sistema ma che restaalmeno per il momento. La sensazione è che gli investitori non si fidino del piano del Viperetta di ricapitalizzare il club dando respiro alle casse con questa soluzione temporanea.- Durante la riunione con il CdA e gli advisors comunque è emerso anche un altro aspetto, ossia che nessuno dei soggetti con cui Lazard sta portando avanti colloqui ha ad eccezione di Barnaba, che sta seguendo un'altra strada ). Il problema è che il tempo stringe, e le scadenze sono sempre più pressanti: le prossime date segnate sul calendario del CdA sono il 30 maggio e il 20 giugno.