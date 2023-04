In casasi è aperto da tempo un caso diplomatico riguardante Massimo, l'attuale CdA e i biglietti per le partite del club blucerchiato. Già negli scorsi match della squadra di Stankovic, infatti, il Viperetta aveva chiesto al board genovese dei titoli di accesso al Ferraris. Accrediti che la Samp, dopo il pasticcio dell'incontro con la Roma dell'andata, ha sempre puntualmente. Ciò ha causato non poche frizioni tra Ferrero, intenzionato a presenziare a Marassi, e la dirigenza. L'ultimo episodio in ordine cronologico è stato quello dell'Olimpico: la Samp non ha concesso il biglietto a Ferrero, che ha 'aggirato' l'ostacolo facendosi omaggiare di un tagliando da uno. Il problema, però, è stato solo rimandato.Il problema grosso si pone per la prossima partita, quella in programma sabato tra. L'intenzione di Ferrero pare essere quella di presenziare, nonostante la certezza di una contestazione annunciata. Le diplomazie, anche delle forze dell'ordine, sono al lavoro. Tempo fa il Viperetta era stato convinto dalla Digos a disertare lo stadio , nonostante si trovasse già in viaggio verso Genova. La sensazione però è che il desiderio di provocare da parte del proprietario del club e la volontà di affermare ancora una volta la sua presenza lo porteranno a sedersi in tribuna, o quantomeno a provarci.Resta il problema biglietti, perché senza un titolo di accesso valido nessuno può entrare al Ferraris. Men che meno Ferrero. Eppure l'imprenditore romano, in qualità a tutti gli effetti di proprietario della Sampdoria, vorrebbe alzare la voce. E' probabile, nei prossimi giorni, che il Viperetta. Tra le voci di possibili mosse legali e il desiderio di rimanere sotto ai riflettori, si alza la tensione per Samp-Cremonese. A rischio c'è (anche) l'ordine pubblico: la speranza è quella di un intervento risolutore da parte dei soggetti preposti.