C’è un retroscena abbastanza curioso, che riguarda il valzer delle panchine in Serie A. Coinvolge la Sampdoria, lo Spezia e Massimo Ferrero, da qualche giorno alle prese con l’inedito ruolo di ‘sponsor’ per un allenatore. Infatti, pare che il Viperetta abbia cercato negli ultimi tempi di fare pressione proprio sullo Spezia, in procinto di perdere Italiano, per sostituire il tecnico uscente con Rolando Maran.



Ferrero si sarebbe inserito nella questione cercando di spingere per l’approdo del mister ex Genoa in bianconero. Secondo Il Secolo XIX il patron blucerchiato si sarebbe prodigato per un motivo squisitamente economico. Maran infatti ha ancora un anno di contratto con il Genoa, e Ferrero spera che, convincendo lo Spezia ad affidare la sua panchina all’ex Cagliari, il collega Preziosi possa essergli ‘riconoscente’ e quindi aiutarlo con una buonuscita ad assicurarsi Daniele Faggiano.