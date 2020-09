La notizia della positività del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha portato immediatamente le società a far partire il protocollo anti-Covid, ad esempio facendo scattare l'autoisolamento per i presidenti. E così il patron della Sampdoria Massimo Ferrero per precauzione si è chiuso nella sua casa di Roma. Il Viperetta ha incrociato il collega del Napoli, ma poi ha pranzato con Preziosi, Cairo e i rappresentanti della Fiorentina, prima di partire alla volta di Piacenza. Al 'Garilli' era con i suoi dirigenti, ma non ha incontrato la squadra negli spogliatoi.



Ora Ferrero farà il tampone ad inizio settimana, su indicazione del dottor Baldari (l'imprenditore romano voleva farlo già il giorno dopo, ma il medico sociale blucerchiato lo ha convinto ad aspettare perché il virus può impiegare anche qualche giorno a manifestarsi). Nel frattempo Ferrero ha parlato delle sue condizioni di salute a Il Secolo XIX: "​Sto bene e ho sempre indossato la mascherina, ma per tutelare la squadra e naturalmente la mia famiglia sono in isolamento a casa mia a Roma" ha detto il presidente blucerchiato.