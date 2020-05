Massimo Ferrero è tornato a Genova e, dopo circa tre mesi, anche a Bogliasco. Lo ha fatto mercoledì, salendo in auto da Roma, accompagnato dal suo autista e dall’amico di lunga data Italo Calvarese, responsabile del progetto Next Generation, oltre che con la scorta della Digos. Il presidente della Sampdoria aveva alcune tematiche urgenti di cui occuparsi, relative alle questioni organizzative blucerchiate.



Mercoledì Ferrero era atteso dal CdA relativo al bilancio 2019, ieri invece il Viperetta ha fatto visita alla squadra a Bogliasco, approfittando dell’occasione per incontrare Osti e Pecini e mettere giù le basi del rinnovo dei due dirigenti. Ferrero è arrivato al Mugnaini a allenamento iniziato, ha salutato Ranieri e i giocatori ed è andato a pranzo a Bogliasco con l’area tecnica doriana, prima di ripartire alla volta di Roma.