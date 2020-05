A distanza di parecchi mesi dall’ultima apparizione, Massimo Ferrero si rivede a Genova. Il presidente della Sampdoria, per la prima volta dopo l’emergenza Coronavirus, tornerà nella città sede della sua città, per occuparsi di varie tematiche legate al mondo blucerchiato.



Il Viperetta, come noto, è atteso dal CdA che dovrà preparare e ratificare il bilancio 2019 in vista dell’approvazione da parte del Consiglio, ma Ferrero dovrà affrontare anche altri argomenti con squadra e staff. In ballo c’è la questione relativa al taglio degli stipendi, ai lavori di Bogliasco – nuovamente fermi – l’eventuale ripresa post Covid e pure la situazione della dirigenza, dal momento che Osti e Pecini sono in scadenza e ancora non è arrivato l’annuncio del prolungamento.



Saranno insomma giornate piuttosto intense per il numero uno doriano, contestato anche nei giorni scorsi dalla tifoseria organizzata, con uno striscione esposto all’esterno dell’ospedale San Martino dal gruppo dei Molesti.