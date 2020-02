Emerge da Genova un curioso retroscena che riguarda il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, al centro della contestazione dei tifosi blucerchiati per la gestione del club blucerchiato. Come se non bastassero le vicissitudini di alcune sue aziende e il prossimo rinvio a giudizio, il numero uno di Corte Lambruschini ha vissuto anche un'altra situazione sgradevole, poichè truffato - a suo dire - di 200mila euro.



La vicenda raccontata dall'Ansa risale all'estate scorsa, quando Ferrero (in piena trattativa con il gruppo Vialli per la cessione del club blucerchiato) aveva pensato di diversificare le sue attività aziendali, acquistando un immobile di lusso da ristrutturare a Portofino per trasformarlo in albergo. L'edificio era stato bloccato dall'imprenditore con due assegni per un totale di 200mila euro, salvo scoprire dopo alcune settimane che sull'immobile pendevano alcuni vincoli, e che i lavori previsti non potevano essere eseguiti.



Ferrero a quel punto avrebbe chiesto indietro i soldi all'immobiliare che gestiva la compravendita. Gli assegni però erano già stati incassati ad Alessandria e, secondo il racconto di Ferrero, nessuno sarebbe disposto a restituirli. Da qui sarebbe partita la denuncia. L'inchiesta, nata a Genova, è stata trasferita proprio ad Alessandria per competenza territoriale.