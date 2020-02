La contestazione a Genova nei confronti del presidente dellaMassimonon accenna a diminuire. Anche lunedì sera, durante l'intervallo della partita tra i blucerchiati e il Napoli, sono andati in scena i consueti cori dedicati al numero uno blucerchiato, 'invitato' (si fa per dire) a lasciare Genova e il Doria.La contestazione però è proseguita anche nel post partita. In un video, diventato in breve tempo virale a Genova, si vede il Viperetta che lascia lo stadio, accompagnato. L'imprenditore romano, con la testa coperta dal cappuccio della giacca a vento, viene apostrofato così dal contestatore:". Il video che trovate qui in basso, condiviso dal noto esponente del tifo doriano Enzo, sta facendo il giro del web a Genova, a riprova del clima ormai teso tra gran parte del pubblico della Samp e Ferrero.