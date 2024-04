Sampdoria, Ferrero vende i cinema e fa 30 milioni: si chiude il concordato, ora...

Alla fine, l'ex presidente dellaMassimoriuscirà a cedere i famosi cinema, chiudendo il celebre concordato che per mesi ha tenuto in ballo anche la Sampdoria. A comprarli sarà il finanziere Raffaele, accostato ad un certo punto all'acquisto del club blucerchiato proprio per arrivare agli immobili romani. Mincione veniva accreditato come interessato alla società, magari componendo una cordata.Il concordato di Eleven Finance verrà chiuso il, quando è stata fissata l'adunanza dei creditori, quasi 4 anni dopo rispetto alla data del ricorso (15 gennaio 2020). Va ricordato che da tale concordato era strettamente connesso alla Samp, poiché il trustee Gianlucaavrebbe appunto dovuto ricavare i soldi per i creditori di Eleven Finance, Gli accordi di maggio tra Manfredi, Radrizzani e Ferrero hanno di fatto slegato la Samp da tale vicenda.

Ai creditori di Eleven Finance è stata inviata, da parte del Tribunale di Roma, una comunicazione in cui viene accettata, dal giudice e dai commissari giudiziali, la proposta di rientro presentata da Ferrero. In tale nota, scrive Il Secolo XIX, viene precisato che Hadrian's Wall, la società creata da Mincione per lo scopo, ha fattoPasserà di mano anche il Cinema Adriano, valutato 16.750.000 euro. Il Trust Rosan dovrà inoltre apportare milioni di finanza esterna, e probabilmente questa cifra arriverà dagli accordi con Manfredi.