Sembra incredibile anche solo pensarlo ma Massimo, ex presidente della, ha intenzione di tornare a guidare il club. L'eventualità, già ventilata nei giorni scorsi e bollata come 'impossibile' dai tifosi, anche in considerazione dell'assedio occorso al Viperetta l'ultima volta che ha provato a presentarsi allo stadio, con tanto di fuga dai tunnel, pare in realtà più concreta che mai. Questo almeno considerando la lunga intervista rilasciata a Il Secolo XIX dall'imprenditore romano, che attacca subito cercando di creare compassione nel lettore: ". Ho accusato un fortissimo attacco d'ansia... ne parlo ora perché so che è uscita sui social e anche su qualche giornale.Sono andato al pronto soccorso. La situazione della Sampdoria mi fa molto soffrire. Non riesco, non posso restare inerme"."Ho sempre avuto fiducia in Marco Lanna, tanto è vero che l'ho messo al mio posto, quello di presidente, sapendo anche che era una figura molto gradita dalla tifoseria blucerchiata. Sta lavorando, ha scelto lui ad esempio Dejan Stankovic. Mi colpiscono la sua serenità, il sorriso che riesce a mantenere in questo periodo. Si rende conto della situazione o è un grande attore? Io invece sicuramente mi sento molto male perché sono cosciente della gravità del rischio che corre la Sampdoria".La verità è che la mia famiglia è proprietaria della società blucerchiata e quindi in tale qualitàperché rappresenta nove anni della mia vita. Negli ultimi mesi la situazione economica e sportiva è precipitata. Voglio mettermi in gioco e devo trovare le risorse economiche per andare avanti fino a fine stagione e per rinforzare la Sampdoria. Ci vogliono innesti di nuovi calciatori nella prossima finestra del mercato di gennaio, secondo me almeno sei. Ma nello stesso tempo bisogna finirla con la guerra,. Ruolo nella società? Questo non lo so ancora...""Un mio ritorno solleverebbe il tifo blucerchiato già saturo? Lo so, eSono consapevole in passato di avere commesso degli errori, a volte mi sono espresso male a causa della mia... "romanità". Un lessico particolare, una cultura differente. Chiedo scusa a chiunque si sia sentito offeso, non era assolutamente mia intenzione. Penso però che adesso solamente l'unione, e non la divisione, possa aiutare la Sampdoria.e vi do la mia parola d'onore che una volta che la squadra approderà in un porto sicuro io sparirò e vi ringrazierò per sempre"."Era necessario perché la Sampdoria si allontanasse dalle vicende romane (i concordati di Eleven Finance e Farvem), in quanto stanco di essere insultato., per poi poterla vendere nelle migliori condizioni"."Da un po' di tempo sentivo crescere dentro di me la voglia di rivedere la Sampdoria in campo, dal vivo. Non solo in televisione.Non volevo venire con la Roma per evitare equivoci, anche se sono più sampdoriano di quanto possiate credere. In più i romanisti ora mi "odiano" perché ho messo presidente proprio Lanna, che da calciatore gli ha fatto perdere un derby con la Lazio per un tocco di mano.. Sarò anche un "viperetta", ma sono leale. Venivo da Milano e per non disturbare la squadra sono arrivato a metà del primo tempo.Quando mi sono presentato nello skybox riservato alla proprietà, Lanna mi ha salutato, mi ha stretto la mano ed è uscito. Poi qualcuno ha avvisato la tifoseria.Ma è una mia impressione. Sicuramente non ce l'ha con me. Pochi giorni prima era venuto a Milano per incontrarmi (insieme a tutto il cda, ndr), senza problemi. E a volte in questi mesi è capitato che ci siamo messaggiati. Lanna è un bravissimo presidente, una figura che rappresenta un pezzo importante della gloriosa e vincente storia della Sampdoria".Dopo il blitz, il CdA aveva minacciato le dimissioni in caso sentisse minacciata la sua libertà: "È evidente che questo Cda è stato nominato con l'approvazione generale. Nessun membro escluso. E tutti ne sono perfettamente consapevoli.hanno sempre fatto come hanno ritenuto fosse meglio senza nessuna nostra interferenza.E poi secondo me non ha senso continuare a tirare in ballo chi lavora per la Sampdoria accusandolo di avere contatti con la mia famiglia. Come se la proprietà avesse bisogno di "spie" per sapere quello che succede nella Sampdoria.. Se dobbiamo cercare le colpe anziché risolvere i problemi allora si può dire che sono tutti colpevoli".Ferrero non si ferma qui: "Poi vorrei dire una cosa sulla famiglia Garrone...Forse qualcuno si è dimenticato quanto ha investito in passato nella Sampdoria? Accusano Edoardo di avermi dato la società, però ricordo che con me la Sampdoria ha sempre ottenuto re non si è mai trovata nelle condizioni attuali. Che ho portato nella Samp fior di calciatori, come Cassano, Praet, Fernando, Zapata, Skriniar, Muriel, Correa, Schick, Torreira, Bruno Fernandes... mi sono adoperato per ottenere iche sarà pronto in primavera e Casa Samp, la foresteria del settore giovanile. A livello politico ci siamo battuti per costruirci un'immagine seria in Lega, portando avanti tante "battaglie".Se non ricordo male poi, nei primi anni della mia gestionenei confronti di Garrone e nemmeno di Ferrero. Ad esempio quando siamo andati al preliminare di Europa League. O quando si vincevano i derby.e evitare una squalifica del campo. Da lì è tracimata in violenza, minacce personali ... ".E sulla cessione? "e i suoi tifosi non si meritano. Bisogna rinforzare la rosa di questa squadra, questa è assolutamente una priorità, ma in ogni caso i calciatori della Sampdoria vanno sempre difesi.Il mio è un appello accorato per dire facciamo una tregua e poi me ne vado via. Siete la tifoseria più bella del mondo, pensiamo alla Sampdoria e portiamola in salvo. Altra priorità è poi tenere la barra economica dritta per vendere la società. Ringraziamo Banca Macquarie e Banca Sistema, in particolare l'ad il dottor Gianluca Garbi, che ha dimostrato di avere fiducia nella mia persona e nella Sampdoria. Seguiteranno a starci vicino"