Nel ritorno sulla scena di Massimo Ferrero non viene coinvolto soltanto il CdA, ma anche il duo Edoardo Garrone e Alessandro Barnaba, che starebbero lavorando sottotraccia per sfilare il club al Viperetta una volta conclusa la procedura di composizione negoziata.



Una delle idee al vaglio per il risanamento della Sampdoria è quella della della cessione del ramo sportivo d'azienda,che consentirebbe di tagliare i debiti di circa una novantina di milioni, lasciando fuori da questa soluzione banche, erario, procuratori ed agenti sportivi. I fornitori locali, invece, potrebbbero essere 'ereditati' dalla nova proprietà con una successiva negoziazione.



Secondo Telenord a simili condizioni Merlyn Partners di Barnaba o altri soggetti potrebbero rilevare la società prima del fallimento quasi a costo zero e con meno debiti, salvando titolo sportivo e categoria di appartenenza. A Ferrero non entrerebbe nulla, e questa prospettiva logicamente non piace al Viperetta.