Domani, per la Sampdoria, sarà una data cruciale. Il 6 dicembre, infatti, sarà passato un anno dall'arresto di Massimo Ferrero, e scadrà quindi l'interdizione del Viperetta. Teoricamente, l'ex presidente blucerchiato potrebbe tornare in sella, e anzi pare che la sua intenzione sia proprio questa, nonostante una piazza evidentemente contraria al suo rientro.



Secondo Il Secolo XIX però Ferrero da giorni si starebbe muovendo tra Milano e Roma per incontrare soggetti e istituti finanziari alla ricerca di una soluzione per sottoscrivere l'aumento di capitale o una strategia alternativa e rientrare in possesso della Sampdoria. L'aumento di capitale va ricordato che spetta al socio unico della Sampdoria, ossia la controllante Sport Spettacolo Holding, il cui amministratore unico è anche un dirigente blucerchiato ossia Massimo Ienca. La SSH a sua volta fa capo al trustee Gianluca Vidal. A proposito di trust, sarebbe proprio l'esistenza di questa struttura giuridica a frenare e complicare le trattative per la cessione.



Ferrero comunque probabilmente punterà a rientrare in una maniera più 'sottile'. Difficile voglia farlo direttamente in Sampdoria, sarebbe troppo appariscente, ma potrebbe farlo in Sport Spettacolo Holding o nella capogruppo Holding Max. In questo modo magari non figurerebbe direttamente in società, ma di fatto sarebbe nuovamente dentro alle dinamiche blucerchiate. Tale mossa obbligherebbe il Cda a valutare la sua autonomia.