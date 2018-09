Non solo la Champions League, in campo alle 19 in questo mercoledì c'è anche la Serie A con il recupero della prima giornata tra Sampdoria e Fiorentina (match inviato per la tragedia del ponte Morandi a Genova).



STATISTICHE E PRECEDENTI - Sessantesimo confronto tra la Viola e i blucerchiati, che conducono con 25 vittorie (12 sconfitte, 22 pareggi): l'ultimo confronto fu 3-1 proprio per la Samp, protagonista Quagliarella con una tripletta. La Fiorentina invece non espugna marassi dal novembre del 2015, 0-2 firmato da Ilicic e Kalinic.



Fischio d'inizio alle 19, su Calciomercato.com la diretta di Sampdoria-Fiorentina.