Si scalda la trattativa tra la Sampdoria e la Fiorentina per Abdelhamid Sabiri. Il trequartista marocchino è diventato la priorità del club viola, specialmente dopo l'infortunio di Gonzalez, e i club sperano di chiudere al più presto l'operazione che porterebbe l'ex Ascoli al Franchi mentre a Marassi approderebbe Szymon Zurkowski. Ma andiamo con ordine. Oltretutto, Pradé ha già spiegato al diretto interessato il gradimento



RICHIESTE - La Sampdoria avrebbe delle richieste ben precise per Sabiri. Secondo La Gazzetta dello Sport, i blucerchiati vorrebbero circa 10 milioni per il loro gioiellino, quotazione che però stando alla 'rosea' è destinata a scendere, per due motivi. Il primo è che, a questo punto, sarà difficile trattenerlo, il secondo è che il giocatore è stato pagato 1 milione dall'Ascoli.



OFFERTA - L'offerta della Fiorentina dovrebbe essere di circa 6-7 milioni di euro più il prestito con diritto di riscatto o obbligo subordinato alla salvezza di Zurkowski, anche lui impegnato al Mondiale. Proprio il torneo rappresenta una mina vagante: potrebbe variare le quotazioni dei calciatori, e quindi l'obiettivo dei due club è di chiudere il prima possibile.