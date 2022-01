Tra i nomi accostati con più frequenza alla Sampdoria in questa sessione invernale di mercato figura certamente Sofyan Amrabat. Il mediano è uscito dalle rotazioni della Fiorentina, e probabilmente a gennaio lascerà i viola. Il problema, per il marocchino con cittadinanza olandese, è rappresentato dal forte esborso fatto a suo tempo dal club toscano per acquistarlo dal Verona. Commisso infatti sborsò venti milioni di euro per averlo, e adesso la dirigenza gigliata spera di rientrare, almeno parzialmente, dell'investimento. Poche squadre in Serie A, però, possono permettersi una simile cifra. Di sicuro, non la Samp.



Amrabat ha già detto 'no' ad un possibile scambio con Joao Pedro, e il Doria avrebbe potuto ragionare al limite su un prestito con obbligo di riscatto già fissato. Opzione simile per il Torino. Secondo Il Secolo XIX, però, a togliere il Doria dalla corsa a Amrabat è anche una questione di tempistiche. Il calciatore infatti sarà impegnato in Coppa d'Africa, e D'Aversa ha chiesto esplicitamente rinforzi a disposizione subito, e non tra un mese.