Subito dopo la notizia della rottura tra Antonio Candreva e il tecnico Claudio Ranieri, lasi è ritrovata con una bella gatta da pelare e alcune situazioni spigolose da risolvere in vista dei prossimi mesi. Il tentativo di ricomporre la frattura ovviamente verrà fatto, voci sostengono che sia già al lavoro Fabio Quagliarella, che è amico di Candreva e ha avuto grande peso nella sua scelta, ma pure il procuratore, Federico. L'agente cura sia gli interessi dell'esterno che del tecnico Ranieri (oltre che di vari giocatori arrivati alla Samp in questa sessione) e si dovrà necessariamente adoperare per cercare di ricucire i rapporti. Il Doria comunque ha subito avvisato l'entourage dell'ex Inter.A proposito di, pure la squadra nerazzurra potrebbe risultare virtualmente coinvolta dalla situazione. Candreva infatti è in prestito alla Sampdoria con obbligo di riscatto, che partirà in automatico al. In caso si andasse verso una rottura definitiva, la vicenda sarebbe piuttosto ingarbugliata. L'interruzione anticipata prevede soltanto due scenari: il primo è che Candreva, legato alla Samp da un triennale da 1,3 milioni netti a stagione, torni all'Inter. Il problema è che il numero 87 non rientra nei piani dei nerazzurri, e oltretutto la dirigenza milanese perderebbe anche i 2,5 milioni pattuiti dalla Samp.L'altra opzione è invece che la Samp. C'è un problema, però, rappresentato dall'ormai celebre e famigerato ''. Si tratta di un parametro introdotto nel 2015, calcolato dal rapporto tra AC (Attività Correnti) e PC (Passività Correnti). Tale valore, fissato per questa stagione a 0,8, è in realtà un indice in grado di dimostrare se una società può tenere fede ai propri impegni finanziari a breve termine. Ciò significa che la Sampdoria in questo momento, e quindi non avrebbe modo di riscattare Candreva per poi girarlo altrove.