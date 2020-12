Non arrivano solo brutte notizie da Bogliasco per la Sampdoria. Parallelamente alla conferma dell’infortunio patito da Bartosz Bereszynski infatti ci sono anche le novità relative a Manolo Gabbiadini, le cui condizioni non sembrano preoccupare troppo lo staff sanitario blucerchiato. Da oggi l’attaccante, uscito durante la partita con il Milan, tornerà infatti in gruppo.



L’obiettivo di Gabbiadini, al rientro da titolare dopo aver saltato gran parte della stagione a causa di un infortunio, è quello di essere a disposizione di Ranieri per l’elenco dei convocati in vista della partita con il Napoli.