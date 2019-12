Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ha parlato a Sky Sport prima del match con la Juve: "La vittoria nel derby ci voleva per la classifica, avevamo bisogno di punti, ma subito dopo abbiamo pensato a questa partita perché porta altri punti. Il mio gol di buon auspicio per stasera? Speriamo di sì, basta che porti una vittoria. Il mister è esperto, ha portato molta serenità, cosa che prima non c'era anche per colpa della classifica. La Juve si batte facendo una partita con la testa, è molto impegnativa perché possono risolverla in ogni momento, hanno giocatori di qualità. Sarà difficile, ma possiamo farcela".