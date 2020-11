La seduta di allenamento odierna per la Sampdoria ha restituito un'indicazione importante: Manolo Gabbiadini si candida per una maglia da titolare in vista della sfida con il Bologna. L'attaccante blucerchiato ha svolta l'intera seduta con il gruppo, alternata da lavoro aerobico e tecnico individuale. Buoni segnali, quindi, in per quanto riguarda l'ottica dell'impegno di domenica.



Gabbiadini non scende in campo dal 26 settembre, quando aveva disputato sei minuti contro il Benevento. Per la partita successiva era andato in panchina a Firenze, senza entrare sul terreno di gioco, poi l'infortunio che lo ha tenuto lontano dalle partite per un mese e mezzo. L'ultima presenza 'vera' di Gabbiadini invece risale al primo agosto, per Brescia-Samp.