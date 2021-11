Tanti dubbi e tanta sfortuna per la Sampdoria, a poche ore dalla partita con la Salernitana. In dubbio tra i blucerchiati, infatti, c'è Manolo Gabbiadini, che ha sì svolto tutta la rifinitura con i compagni ma non è al massimo della condizione e potrebbe partire dalla panchina. In caso di ​assenza del numero 23, ci sono due possibilità, scrive Sampnews24.com. Una è il 4-4-2, con Quagliarella e Caputo, oppure il 4-4-1-1 con Verre dietro al numero 27 blucerchiato, o all'ex Sassuolo.



A proposito di Verre, tornerà quasi certamente dal primo minuto, dopo la ricaduta patita all'inizio del match con lo Spezia. Probabilmente verrà impiegato soltanto per uno spezzone di gara, da vedere se alle spalle dell'unica punta o in un inedito tridente.