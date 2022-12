L'attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini è pronto a rincorrere la salvezza. Questo a prescindere da una prima parte di stagione che, a tutti gli effetti, può essere definita 'crisi': "Confermo. Parliamoci chiaro. Se siamo in questa situazione, lo si deve a una serie di fattori e non certo a un episodio. Le responsabilità sono di tutti, ora svoltiamo. Lasciando fuori il discorso societario: non deve diventare un alibi" ha detto a La Gazzetta dello Sport.



"Non è stato solo un problema offensivo" prosegue Gabbiadini. "Personalmente, sapevo da chi aveva avuto il mio stesso infortunio che sarebbe servito tempo per rimettersi al meglio. Questo stop della A è stato perfetto. Adesso Marassi torni ad essere il nostro fortino. Ma anche qui, sta a noi accenderlo. Sabiri? La sua qualità può aiutarci a fare il salto di qualità che stiamo aspettando".



La salvezza quindi è possibile? "Assolutamente sì. Quello che è riuscita a fare la Salernitana l’anno scorso deve ricordarci che nulla è impossibile, ci restano 23 partite da giocare al massimo. Dimostriamolo. Subito. Modulo? Ma i moduli sono relativi, ci sono momenti nei quali è difficile capire come uno sta giocando. Conta l’atteggiamento. Stankovic è stato chiaro".



In chiusura, un ricordo su Mihajlovic: "Poco più di un anno, ma indimenticabile. Un grande uomo, Sinisa. Ricordo in ritiro a Bardonecchia le memorabili partite a basket con i suoi figli".