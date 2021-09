Oggi la Sampdoria riprenderà gli allenamenti dopo la sconfitta con la Juventus. Nella settimana che porta a Sampdoria-Udinese, però, mister D'Aversa spera di recuperare alcune pedine importanti, tra cui Manolo Gabbiadini. L'attaccante blucerchiato, fuori ormai da parecchie settimane, adesso è più vicino al rientro.



Nel corso di questa settimana in teoria il numero 23 doriano dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo. Difficile però ipotizzare un impiego prima della sosta. L'appuntamento per il rientro in campo è rimandato a dopo la pausa, probabilmente in Sardegna, contro il Cagliari, per uno spezzone di match.