Continua il pressing delnei confronti della. Obiettivo, convincere i blucerchiati a cedere il difensore Jeison, tornato papabile titolare dopo l'infortunio di Alex Ferrari. Il club turco si è già visto rifiutare un'offerta dal Doria , ma la risposta di Corte Lambruschini non sembra aver spaventato particolarmente la società di Istanbul.Secondo i media turchi, nelle prossime ore sarebbe atteso in Italia un emissario del club giallorosso (qualcuno parla del direttore sportivo in persona, ​Sukru) per trattare con la dirigenza blucerchiata cercando di convincere la Samp a cedere il giocatore. Il Galatasaray potrebbe aumentare la sua offerta per il prestito sino a giugno da 500mila euro a, con la possibilità di ridiscutere poi in futuro i termini del trasferimento di Murillo, arrivato a sua volta in estate dal Valencia in prestito con obbligo di riscatto a 14 milioni.