La buona stagione disputata da Tommaso Augello con la maglia della Sampdoria non è passata inosservata. Il terzino sinistro ex Spezia, arrivato in sordina e con un ruolo da comprimario, si è ritagliato una maglia da titolare e addirittura per tutta la stagione è stato l'unica alternativa sulla corsia mancina per la formazione blucerchiata. Il giocatore ha disputato praticamente tutte le gare, offrendo quasi sempre prestazioni di livello.



Ovviamente, il mercato inizia a muoversi per Augello. Secondo La Repubblica il laterale sarebbe stato inserito nel mirino dalla Fiorentina, in particolare dal neo tecnico Gennaro Gattuso. Augello sarebbe l'alternativa ad Hysaj, prima scelta del tecnico ex Napoli.