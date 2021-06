Sembra ancora bloccata la situazione che coinvolge l'intero staff dirigenziale della Sampdoria, composto dal direttore sportivo Carlo Osti e il responsabile dello scouting Riccardo Pecini. Attualmente i due dirigenti, in scadenza di contratto a fine giugno, sembrano vivere una situazione di estremo gelo con Massimo Ferrero, e non stanno apprezzando il modo in cui viene gestita la situazione dal Viperetta.



I soliti procuratori e consiglieri di turno, scrive Il Secolo XIX, hanno provato a fare da mediatori nella vicenda, ma inutilmente, perché sia Osti che Pecini non sarebbero più disposti ad aspettare le tempistiche di Ferrero. Pecini in particolare sarebbe vicino a firmare per lo Spezia.