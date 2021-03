La Sampdoria ha adottato uno stile piuttosto particolare per annunciare i rinnovi dei calciatori, 'centellinati' nel corso delle settimane, pur avendo già la società di Corte Lambruschini depositato numerosi contratti. Il club blucerchiato infatti ha intrapreso una politica volta al rinnovo di parecchi giocatori, al fine di avere più potere contrattuale in fase di cessione, diminuire il monte ingaggi e nel contempo abbassare la cifra per gli ammortamenti, spalmandola nel corso degli anni. Questo ha portato recentemente ad esempio al prolungamento di Colley, Ekdal, Augello, e ora Valerio Verre.



A proposito del centrocampista, la trattativa con il suo agente Busardò - recentemente cambiato, prima era Lucci - veniva condotta ormai da parecchi mesi, ed è stata conclusa da qualche tempo. Il contratto del centrocampista era già stato depositato, ma è stato annunciato soltanto ieri. Si tratta di una precisa strategia di comunicazione, come detto adottata anche per altri giocatori. Ad esempio, i nuovi accordi per Audero (fino al 2026) Ferrari (2025) e Gabbiadini (2026) sono già stati confezionati, firmati e chiusi, ma verranno presumibilmente ufficializzati pian piano, diluiti nel corso del tempo come fatto con gli altri giocatori fino ad oggi.